Хокейните национали на България загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б в София

Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Киргизстан с 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) като домакин в Зимния дворец в София в първата си среща от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

За българите предстоят мачове още срещу Израел (7 април), Нова Зеландия (9 април), Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

Гостите от Киргизстан поведоха с попадение на Денис Попов, а Иван Ходулов изравни за България след асистенция на Никола Чальов след малко повече от шест минути игра. Мамед Сейфулов отново даде преднина от 2:1 за съперника пет минути преди преди края на първия период. Мартин Наков върна равенството с попадение за България за 2:2 след акция с участието на Александър Стаменов и Александър Станимиров, а това бе и единственият гол през втория период.

Националите и състезателите на Киргизстан си размениха по още едно попадение в началните моменти на третия период, като Александър Титов вкара за гостите, а Александър Станимиров направи резултата 3:3. Абдумалик Сапитов и Сейфулов - с втория си гол в мача, в крайна сметка осигуриха успеха с 5:3 за противника.

По-рано днес Исландия се наложи над Тайван с 6:5, а Израел спечели срещу Нова Зеландия със 7:6 след продължение.

Билети за мачовете на България се продават на място на цена от 5 евро. Касата ще отваря един час преди началото на всеки мач.