Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани потвърди, че ще вземе решение за участието на Хари Кейн утре преди мача с Реал Мадрид

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн тренира със съотборниците си днес и се очаква да бъде на разположение за гостуването на Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, а старши треньорът на германския гранд Венсан Компани заяви, че ще изчака до утре, за да реши дали да го използва.

„Важно беше, че той тренира доста днес“, каза Компани, цитиран от агенция АП.

„Не мисля, че е загубил игровия си ритъм. Ще изчакаме до утре и тогава ще решим... Имаме страхотен отбор и сме готови за двата мача срещу Реал“, добави наставникът на Байерн.

„Подготвихме се за Реал и видяхме какво направиха срещу Манчестър Сити. Това ще бъде може би най-трудният ни мач като гости, но искаме да спечелим“, категоричен бе Венсан Компани.

Защитникът Йозуа Кимих коментира, че Кейн е изключително важен за отбора.

„Той не е просто завършващ играч. Той е абсолютен лидер, пример за подражание. Има специален начин на мислене за атакуващ футболист“, заяви Кимих и допълни: „Ако играе, лидерските му качества ще бъдат важни.“