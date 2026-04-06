На 84-годишна възраст почина бившият президент на УАДА Крейг Рийди

Кремена Младенова
снимка: Laurent Gillieron/Keystone via AP, File
Лондон,  
06.04.2026 21:56
 (БТА)

Крейг Рийди - влиятелна фигура в сферата на олимпизма и борбата с допинга, почина на 84-годишна възраст, съобщиха от Световната Атлетика, цитирани от агенция Reuters.

Бивш състезател по бадминтон, Рийди се състезаваше за Великобритания, преди да насочи вниманието си към спортната администрация, където игра централна роля на световната сцена. През кариерата си той бе президент на Световната антидопингова агенция (УАДА), председателстваше Британската олимпийска асоциация и беше вицепрезидент на Международния олимпийски комитет (МОК).

„Крейг беше спортист по душа, но притежаваше ума и упоритостта на политик. Той беше едновременно категоричен, мъдър, хитър и най-вече лоялен към онези, които наистина искаха да служат на спорта“, коментира президентът на Световната Атлетика Себастиан Коу в изявление.

„Той със сигурност не търпеше глупаци, беше автентичен и казваше каквото мисли. Беше лазерно директен, влизаше в битка, за да защити това, което вярваше, че е правилно, и беше начело по време на всяка битка. В редките случаи, когато грешеше, го признаваше, обясняваше позицията си и се извиняваше“, добави Коу.

 

/КМ/

Свързани новини

30.10.2025 11:38

УАДА отрече да се издирват лица, подали сигнали за нарушения на антидопинговите правила от китайски плувци

Съобщенията за издирване на лица, подали сигнали за нарушения на антидопинговите правила от китайски плувци, се основават на неверни предположения и слухове, заявиха от пресслужбата на Световната антидопингова агенция (УАДА)
14.10.2025 09:37

Президентът на УАДА Витолд Банка обяви, че след мащабна операция в Европа са конфискувани 800 милиона дози забранени вещества и стероиди

Президентът на Световната антидопингова агенция (УАДА) Витолд Банка обяви, че след мащабна операция в Европа са конфискувани 800 милиона дози забранени вещества и стероиди. Той написа това в профила си в социалните мрежа X.

