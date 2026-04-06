Балкан надви Черно море Тича с тройка в последната секунда в двубой от Националната баскетболна лига

Кремена Младенова
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Ботевград,  
06.04.2026 21:40
 (БТА)

Балкан победи носителя на Купата на България Черно море Тича с 80:79 (22:24, 22:11, 9:24, 27:20) като домакин в „Арена Ботевград“ в среща от 29-ия кръг в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Точна стрелба от далечна дистанция за домакините реши крайния изход от сблъсъка в последната секунда. Успехът беше втори пореден и общо 21-и за ботевградчани, които заемат второ място във временното класиране. Черно море Тича претърпя втора поредна загуба и се намира на трета позиция.

Гостите имаха преимущество през по-голяма част от първия период, в края на който водеха с 24:22. Последва много оспорвана втора четвърт, в която съперниците си размениха няколко пъти водачеството, но ботевградчани успяха да натрупат аванс от 44:35 на почивката, което бе и най-голямата разлика в двубоя до момента.

Баскетболистите на Черно море Тича влязоха по-концентрирани в началото на второто полувреме и постепенно стопиха изоставането си, повеждайки с точки при 45:44. След още няколко смени на водачеството гостите поведоха със 7 при 59:52, а преди последната част резултатът бе 59:53 в полза на варненци.

Финалният период предложи много зрелище за публиката. Състезателите на Балкан изравниха за 65:65 при оставащи шест минути, а серия от 6 безответни точки пак донесоха аванс за варненци от 71:65 минута по-късно. Гостите имаха предимство в резултата до 79:77, след като Ламонт Уест бе точен веднъж от наказателната линия, но тройка на Джамари Блекмон в последната секунда донесе успеха на домакините.

Блекмон беше най-резултатен за Балкан с 21 точки, 3 борби и 3 асистенции. Тадж Грийн се отчете с 16 точки и 6 борби, а Константин Тошков допринесе с 11 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл завърши с 16 точки, 6 борби и 7 асистенции, Николай Стоянов се включи с 14 точки и 3 борби, а Георги Боянов добави 12 точки и 3 борби.

В следващия кръг от НБЛ Черно море Тича ще приеме Миньор 2015 на 10 април, докато Балкан почива.

 

Срещи от 29-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ):

Балкан (Ботевград) - Черно море Тича (Варна)    - 80:79 (22:24, 22:11, 9:24, 27:20)

от неделя:
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив (Пловдив) - 100:92 (23:32, 26:22, 24:25, 27:13)

от събота:
Левски - Шумен                              - 81:74 (19:16, 18:27, 22:11, 22:20)
Ботев 2012 (Враца) - Спартак (Плевен)       - 85:76 (22:18, 15:21, 28:18, 20:19)
Миньор 2015 (Перник) - Берое (Стара Загора) - 87:82 (19:25, 21:15, 22:18, 25:23)

временно класиране:
 1. Рилски спортист         27  22   5  2459:2099   49 точки
 2. Балкан                  27  21   6  2459:2087   48
 3. Черно море Тича         27  19   8  2424:2183   46
 4. Локомотив Пловдив       26  15  11  2359:2209   41
 5. Ботев 2012 Враца        26  15  11  2085:2125   41
 6. Спартак Плевен          25  14  12  2124:2127   40
 7. Миньор 2015             26  13  13  2212:2341   39
 8. Берое Стара Загора      27  10  17  2247:2386   37
 9. Академик Бултекс 99     26   9  17  2135:2260   35
10. Левски                  26   4  22  1982:2362   30
11. Шумен                   26   3  23  2069:2376   29

/КМ/

