Балкан надви Черно море Тича с тройка в последната секунда в двубой от Националната баскетболна лига

Балкан победи носителя на Купата на България Черно море Тича с 80:79 (22:24, 22:11, 9:24, 27:20) като домакин в „Арена Ботевград“ в среща от 29-ия кръг в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Точна стрелба от далечна дистанция за домакините реши крайния изход от сблъсъка в последната секунда. Успехът беше втори пореден и общо 21-и за ботевградчани, които заемат второ място във временното класиране. Черно море Тича претърпя втора поредна загуба и се намира на трета позиция.

Гостите имаха преимущество през по-голяма част от първия период, в края на който водеха с 24:22. Последва много оспорвана втора четвърт, в която съперниците си размениха няколко пъти водачеството, но ботевградчани успяха да натрупат аванс от 44:35 на почивката, което бе и най-голямата разлика в двубоя до момента.

Баскетболистите на Черно море Тича влязоха по-концентрирани в началото на второто полувреме и постепенно стопиха изоставането си, повеждайки с точки при 45:44. След още няколко смени на водачеството гостите поведоха със 7 при 59:52, а преди последната част резултатът бе 59:53 в полза на варненци.

Финалният период предложи много зрелище за публиката. Състезателите на Балкан изравниха за 65:65 при оставащи шест минути, а серия от 6 безответни точки пак донесоха аванс за варненци от 71:65 минута по-късно. Гостите имаха предимство в резултата до 79:77, след като Ламонт Уест бе точен веднъж от наказателната линия, но тройка на Джамари Блекмон в последната секунда донесе успеха на домакините.

Блекмон беше най-резултатен за Балкан с 21 точки, 3 борби и 3 асистенции. Тадж Грийн се отчете с 16 точки и 6 борби, а Константин Тошков допринесе с 11 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл завърши с 16 точки, 6 борби и 7 асистенции, Николай Стоянов се включи с 14 точки и 3 борби, а Георги Боянов добави 12 точки и 3 борби.

В следващия кръг от НБЛ Черно море Тича ще приеме Миньор 2015 на 10 април, докато Балкан почива.

Срещи от 29-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ): Балкан (Ботевград) - Черно море Тича (Варна) - 80:79 (22:24, 22:11, 9:24, 27:20) от неделя: Рилски спортист (Самоков) - Локомотив (Пловдив) - 100:92 (23:32, 26:22, 24:25, 27:13) от събота: Левски - Шумен - 81:74 (19:16, 18:27, 22:11, 22:20) Ботев 2012 (Враца) - Спартак (Плевен) - 85:76 (22:18, 15:21, 28:18, 20:19) Миньор 2015 (Перник) - Берое (Стара Загора) - 87:82 (19:25, 21:15, 22:18, 25:23) временно класиране: 1. Рилски спортист 27 22 5 2459:2099 49 точки 2. Балкан 27 21 6 2459:2087 48 3. Черно море Тича 27 19 8 2424:2183 46 4. Локомотив Пловдив 26 15 11 2359:2209 41 5. Ботев 2012 Враца 26 15 11 2085:2125 41 6. Спартак Плевен 25 14 12 2124:2127 40 7. Миньор 2015 26 13 13 2212:2341 39 8. Берое Стара Загора 27 10 17 2247:2386 37 9. Академик Бултекс 99 26 9 17 2135:2260 35 10. Левски 26 4 22 1982:2362 30 11. Шумен 26 3 23 2069:2376 29



