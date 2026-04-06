Юрген Клинсман смята, че Ламин Ямал и Джамал Мусиала са щели да играят в Серия B в Италия

Бившият селекционер на Германия и САЩ Юрген Клинсман произнесе присъдата над италианския футбол, след като националният тим на страната ще пропусне трето поред Световно първенство. Бившият германския голмайстор е играл в Интер Милано през 90-е години на миналия век, а по-късно и в Сампдория.

"Италия плаща данък на липсата на лидери, на липсата на способни играчи, които могат да играят срещу съперника един на един. В страната липсва доверие към младите таланти", казва Клинсман в интервю за телевизия RAI.

"В Италия вероятно Ламин Ямал и Джамал Мусиала щяха да бъдат пратени в Серия B, за да трупат опит", категоричен е Клинсман, който е световен шампион през 1990 с Германия и европейски през 1996.