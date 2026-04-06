Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите „Чалънджър“ в Мадрид

Кремена Младенова
снимка: Боян Ботев/БТА (архив)
Мадрид,  
06.04.2026 18:10
 (БТА)

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините Николас Санчес Искиердо с 5:7, 2:6 за час и 24 минути игра.

Иванов водеше с 3:1 и впоследствие 5:2 в първия сет, но допусна обрат след пет поредни гейма в полза на испанеца, който спечели частта със 7:5.

Втората част вървеше равностойно до 2:2, но Санчес Искиердо, който има 11 титли на клей от турнири на ITF, отново направи серия от 5:0, за да приключи срещата при 6:2 в своя полза.

В неделя друг българин - Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите, но ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия) ще се изправят срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес в първия кръг.

 

/КМ/

06.04.2026 10:00

Григор Димитров остана на 93-о място в световната ранглиста по тенис, Иван Иванов и Александър Василев с рекордно класиране

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 93-о място в световната ранглиста. 34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, запази актива си от 645 точки. Рекордно класиране в кариерата си пък записва
05.04.2026 18:14

Александър Донски загуби в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите „Чалънджър 100“ в Мадрид, Иван Иванов ще започне от основната схема

Още един национал ще стартира от основната схема на турнира. 17-годишният Иван Иванов ще излезе срещу представителя на домакините Николас Санчес Искиердо. Двамата не са се срещали досега на корта.

