Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини: "Трябва да отдадем заслуженото на много силния Интер"

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини беше разочарован след загубата на тима с 2:5 от Интер като гост в 31-ия кръг на италианското първенство, но отдаде значимото на силния тим на съперника.

„Допуснатият гол в първите секунди беше разочароващ. След това видях добър Рома, въпреки че допуснатите два гола след почивката бяха истински удар по морала. Третият гол особено ни извади от равновесие и оттам нататък наистина страдахме", заяви той.

"Видях добър Рома през първото полувреме. Крайният резултат поставя всичко в много по-лоша светлина, но трябва да призная, че срещата приключи след третия гол. Трябва да отдадем заслуженото на много силния отбор на Интер", добави Гасперини.

„Трудно е за нас, трудно е за Ювентус, Комо и Аталанта - всички отбори се борят за по-предно място. В момента сме малко назад, но ще направим всичко възможно, за да се върнем - това е сигурно“, цитира DAZN думите на италианския специалист.

Рома е на шесто място в класирането на Серия А с 54 точки след 31 мача.