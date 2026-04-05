Чивитанова и Александър Николов не успяха да се противопоставят на Верона в първия полуфинал от шампионата на Италия по волейбол

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов загубиха с 0:3 (32:34, 21:25, 21:25) като гости срещу Верона в първи мач от полуфиналните плейофи в шампионата на Италия по волейбол.

Българският национал стана най-резултатен с 20 точки, но Чивитанова изостана в 0:1 в серията до три успеха.

Номори Кейта се отличи с 15 точки в полза на победителите в двубой, продължил малко повече от час и половина.

Вторият мач от плейофите между двата тима ще се проведе на 8 април.