Чивитанова и Александър Николов не успяха да се противопоставят на Верона в първия полуфинал от шампионата на Италия по волейбол

Асен Даскалов
Чивитанова и Александър Николов не успяха да се противопоставят на Верона в първия полуфинал от шампионата на Италия по волейбол
Чивитанова и Александър Николов не успяха да се противопоставят на Верона в първия полуфинал от шампионата на Италия по волейбол
снимка: Христо Касабов/БТА
Рим,  
05.04.2026 22:30
 (БТА)

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов загубиха с 0:3 (32:34, 21:25, 21:25) като гости срещу Верона в първи мач от полуфиналните плейофи в шампионата на Италия по волейбол. 

Българският национал стана най-резултатен с 20 точки, но Чивитанова изостана в 0:1 в серията до три успеха.

Номори Кейта се отличи с 15 точки в полза на победителите в двубой, продължил малко повече от час и половина.

Вторият мач от плейофите между двата тима ще се проведе на 8 април.

/АД/

