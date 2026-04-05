Лийдс и Илия Груев продължават на полуфиналите в турнира за купата на Футболната асоциация в Англия

Лийдс и Илия Груев се класираха за полуфиналите в турнира за купата на Футболната асоциация в Англия. Българският национал и неговите съотборници победиха драматично като гости с 4:2 след изпълнение на дузпи Уест Хям. В редовното време и продълженията двата отбора направиха равенство 2:2.

Ао Танака даде аванс в полза на отбора от Йоркшър в 26-ата минута, но българският национал Груев се появи в игра в 69-ата минута на мястото на голмайстора. Доминик Калвърт-Люин реализира втория гол за Лийдс от дузпа четвърт час преди края на редовното време.

Столичани достигнаха до драматичното равенство с голове в продължението на Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси.

Гол на Тати Кастеянос от Уест Хям в 91-ата минута беше отменен заради засада.

При дузпите Джаръд Боуен и Пабло пропуснаха от състава на лондончани, докато Джоул Пиру не беше точен от бялата точка за гостите, но това не се оказа решително за крайния изход от драматичния двубой.

На полуфиналите в най-стария футболен турнир в света Лийдс ще играе срещу Челси, докато Манчестър Сити ще се изправи срещу втородивизионния Саутхямптън.