Опашкарят в испанското първенство Овиедо победи Севиля

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Miguel Oses, архив
Мадрид,  
05.04.2026 21:53
 (БТА)

Опашкарят в класирането Овиедо записа едва петата си победа от началото на сезона след минималното 1:0 срещу Севиля в мач от 30-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така новаците вече са с 24 точки и само две зад Леванте. 

Единственото попадение падна в 32-та минута и то бе дело на Федерико Виняс, който се разписа за седми път през сезона. Централният нападател спечели висока топка след центриране от ъглов удар и я изпрати до дясната греда за крайното 1:0. 

Севиля пък продължи негативната си серия и допусна трета поредна загуба, а освен това отборът е без победа в пет мача. "Червено-белите" са само с две точки над първия под чертата на изпадащите Елче и със седем над Овиедо. 

 

Срещи от 30-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Овиедо - Севиля             1:0
Хетафе - Атлетик Билбао     2:0
Валенсия - Селта Виго       2:3

по-късно:
Алавес - Осасуна  

от събота:
Реал Сосиедад - Леванте     2:0
Майорка - Реал Мадрид       2:1
Бетис - Еспаньол            0:0
Атлетико Мадрид - Барселона 1:2

петък:
Райо Валекано - Елче        1:0

в понеделник:
Жирона - Виляреал
 
Барселона води в класирането със 76 точки, пред Реал Мадрид с 69, Виляреал с 58, Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 45, Селта Виго с 44, Реал Сосиедад и Хетафе имат по 41 и други.

/АД/

