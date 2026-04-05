Опашкарят в испанското първенство Овиедо победи Севиля

Опашкарят в класирането Овиедо записа едва петата си победа от началото на сезона след минималното 1:0 срещу Севиля в мач от 30-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така новаците вече са с 24 точки и само две зад Леванте.

Единственото попадение падна в 32-та минута и то бе дело на Федерико Виняс, който се разписа за седми път през сезона. Централният нападател спечели висока топка след центриране от ъглов удар и я изпрати до дясната греда за крайното 1:0.

Севиля пък продължи негативната си серия и допусна трета поредна загуба, а освен това отборът е без победа в пет мача. "Червено-белите" са само с две точки над първия под чертата на изпадащите Елче и със седем над Овиедо.

Срещи от 30-ия кръг на футболното първенство на Испания: Овиедо - Севиля 1:0 Хетафе - Атлетик Билбао 2:0 Валенсия - Селта Виго 2:3 по-късно: Алавес - Осасуна от събота: Реал Сосиедад - Леванте 2:0 Майорка - Реал Мадрид 2:1 Бетис - Еспаньол 0:0 Атлетико Мадрид - Барселона 1:2 петък: Райо Валекано - Елче 1:0 в понеделник: Жирона - Виляреал Барселона води в класирането със 76 точки, пред Реал Мадрид с 69, Виляреал с 58, Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 45, Селта Виго с 44, Реал Сосиедад и Хетафе имат по 41 и други.