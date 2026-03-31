Милан подписа с нападателя на Партизан Костич

Милан обяви привличането на нападателя на Партизан Андрей Костич. 19-годишният футболист ще се присъедини към младежкия отбор на Милан на 1 юли.

Костич се присъедини към Партизан през 2025 г. от черногорския ФК Будучност.

През сезон 2025/26 той отбеляза 9 гола в 27 мача.

Трансферният експерт Матео Морето съобщи в X, че Милан е платил 3.5 милиона евро за 19-годишния играч, като към сумата могат да бъдат добавени още до 4.5 милиона евро под формата на бонуси, както и процент при бъдеща продажба за Партизан.