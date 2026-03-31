Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха гигантските слаломи за купа „Пирин“ на Банско

Българските национали в алпийските ски Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха днешните гигантски слаломи при мъжете и при жените за купа „Пирин“ в Банско, валидни за ФИС и за Държавното първенство за младежи и девойки до 18 и до 21 години. Организатори на състезанието са БФски и „Юлен“ АД.

25-годишният Златков, който участва в дисциплината на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари, финишира с общо време 1:47.13 минута, след като беше най-бързи и в двата манша с 51.63 секунди в първия и с 55.50 секунди във втория на пистата „Томба“.



21-годишният Марко Семерджиев завърши втори на 68 стотни от секундата, а трети се нареди 24-годишният Константин Стоилов на 1.25 секунда. 17-годишният Аспарухф Соколов се нареди четвърти на 3.15 секунди, с което заслужи националната титла при 18-годишните.



При дамите 22-годишната Цурбриген спечели убедително с 1:48.62 минута, след като също беше без конкуренция в двете си спускания с 52.61 секунди в първото и 56.01 секунди във второто. Тя също участва в дисциплината на Олимпийските игри, но отпадна в първия манш в Кортина д'Ампецо.

Втора на 8.16 секунди завърши Мара ван дер Фалк (Швейцария), а трета на 9.65 секунди се нареди 17-годишната Ева Колева. Зорница Серафимова завърши пета на 12.26 секунди и взе титлата на България за девойки до 21 години.

Състезанията в слалома за купа „Пирин“, валидни за ФИС и за Държавното първенство за младежи и девойки до 18 и до 21 години, са утре.

Призьори от шампионата на България по ски-алпийски дисциплини в гигантския слалом

юноши до 18 години: 1. Аспарух Соколов, 2. Стоян Лазаров, 3. Боян Гребенчарски

девойки до 18 години: 1. Ева Колева, 2. Александра Митова, 3. Мелина Милева



младежи до 21 години: 1. Марко Семерджиев, 2. Михаил Варакаджиев, 3. Димитър Лефтеров

девойки до 21 години: 1. Зорница Серафимова, 2. Теодора Кюранова, 3. Александра Чолакова, Пампорово