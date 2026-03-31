Подробно търсене

Виктория Томова постигна трета поредна победа на турнира по тенис в Чарлстън

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Vincent Thian
Чарлстън, САЩ,  
31.03.2026 00:40
 (БТА)

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис УТА 500 на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2.3 милиона долара.

Първата ракета на България победи представителката на домакините Дженифър Брейди с 6:4, 6:3 за час и 28 минути.

31-годишната Томова спечели първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Българката направи обрат от 1:2 до 4:2 във втората част, а след още един пробив в края затвори мача.

Преди този мач тя постигна и две победи в квалификациите.

Софиянката заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под номер 169 през тази седмица.

Във втория кръг Виктория Томова ще играе срещу поставената под номер 8 и 22-а в класацията на УТА Анна Калинская (Русия).

/ИК/

Свързани новини

28.03.2026 18:50

Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей в Чарлстън

Поставената под номер 6 в схемата на пресявките българка постигна успех над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Усуе Майтане Арконада с 6:2, 6:3 за 81 минути на корта.
16.03.2026 18:09

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира по тенис за жени в Маями

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира по тенис за жени в Маями, след като загуби с 3:6, 2:6 срещу водачката в схемата Кимбърли Бирел. Австралийката е 70-а в света и с 93 позиции пред българката.  Томова, която игра във

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:22 на 31.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация