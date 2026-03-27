Директор на Комо вярва, че Нико Пас ще остане още една година в отбора

Кремена Младенова
Директор на Комо вярва, че Нико Пас ще остане още една година в отбора
Директор на Комо вярва, че Нико Пас ще остане още една година в отбора
Нико Пас, снимка: Alfredo Falcone/LaPresse via AP
Комо,  
27.03.2026 15:02
 (БТА)

Спортният директор на италианския Комо Карло Алберто Луди вярва, че има голяма вероятност Нико Пас да прекара още една година в клуба и също така е уверен, че престоят на старши треньора Сеск Фабрегас начело на тима ще продължи, докато не се случи нещо изключително.

21-годишният оржентински талант е сред най-добрите футболисти в Серия А през настоящия сезон, което накара някои медии да твърдят, че Реал Мадрид ще го върне в състава си в края на кампанията.

„Има голяма вероятност Нико Пас да остане с нас още една година“, коментира Луди в интервю за Radio Lo Sport.

Решението за бъдещето на Пас обаче зависи изцяло от Реал, тъй като испанският гранд има опция да преподпише с аржентинеца до 2027 година.

„Не можем да контролираме волята на другите. Доволни сме от него и той е много доволен от нас. Всяко участие в европейските клубни турнири би било в наша полза. Шансовете той да остане са все още високи, дори ако се има предвид и Световното първенство“, добави Луди.

Колкото до треньора Сеск Фабрегас, директорът на Комо заяви: „В момента сме в идеална позиция. Има пълно съответствие между Комо и това, което той иска да прави. Искаме да продължим да растем и му предоставяме ресурси без ограничения. Докато не се случи нещо изключително на пазара, свързано с него, ще продължим напред заедно. Можем да говорим за това, което ние му предлагаме, а не за това, което другите биха могли да предложат. В този момент не се страхуваме, че може да ни напусне.“

 

/КМ/

