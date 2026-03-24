Пари Сен Жермен обясни защо иска да премести мача си с Ланс в Лига 1

От Пари Сен Жермен официално поискаха мачът им с Ланс в Лига 1, който е предвиден за 11 април, да бъде преместен за друга дата. Причината е, че той се пада между двата двубои на европейския клубен шампион срещу Ливърпул в Шампионската лига - 8 и 14 април. Ланс, който е най-сериозният конкурент за титлата на ПСЖ, вече обяви, че държи "датата да не бъде променяна".

"Представянето на френските клубове в европейските турнири е в интерес на целия футбол в страната, като Франция в момента заема шесто място в ранкинга на УЕФА за сезон 2025-26", се казва в позиция на ПСЖ. От клуба уточняват, че Страсбург, който играе четвъртфинали в Лигата на конференциите с Майнц, също е поискал отлагане на срещата си с Брест за първенство.

"Залогът е голям - гарантиране на петото място в УЕФА, което е синоним на по-добро представителство на френския футбол в европейските турнири със седем отбора", подчертават от клуба от Париж.

Перспективата да има два френски отбора на полуфиналите гарантира освен спортни успехи, така и икономически.

ПСЖ вече поиска и получи право на отлагането на срещата с Нант, която бе между двубоите с Челси от осминафиналите на Шампионската лига.