В Швейцария отричат за интерес на Тун към българския вратар Светослав Вуцов

Димитър Вельов
Светослав Вуцов Снимка: Никола Узунов/БТА
Тун,  
24.03.2026 10:24
 (БТА)

Лидерът в швейцарския футболен елит Тун не търси нов вратар и няма аспирации към Левски Светослав Вуцов, пише местното издание „4-4-2.ch“.

В българските медии през миналата седмица се появиха информации за сериозен интерес от „Стокхорн Арена“ към 23-годишния Вуцов, който прави много солиден сезон за „сините“ от София, а в неделя беше избран за най-добър вратар в България за 2025 година.

„По наша информация от близки до клуба няма нищо вярно в разпространените съобщения за подобен интерес. В Тун приеха този слух с голяма изненада, отхвърлиха го и го определиха като фалшива новина. Клубът не търси нов вратар, още повече че през зимата вече привлече амбициозния Тим Шпихел от Базел (б.а. младежки национал на Швейцария)“, пише „4-4-2.ch“.

От изданието са категорични, че Тун твърдо залага на титулярния си страж Никлас Щефен, който през декември е продължил договора си до лятото на 2028 година, а и е считан за един от най-добрите вратари в швейцарската лига, като дори вече е в полезрението на националния селекционер Мурат Якин.

 

/ДВ/

