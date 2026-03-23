Виктория Мбоко елиминира Мира Андреева на турнира по тенис в Маями, Коко Гоф продължава напред

Канадката Виктория Мбоко отстрани рускинята Мира Андреева след 7:6 (4), 4:6, 6:0 в най-интересния мач от четвъртия кръг на тенис турнира в Маями, който предложи сблъсък на две състезателки от Топ 10.

В първия сет двете бяха безупречни на сервис, като и в тайбрека малки детайли дадоха преднина на Мбоко.

Във втората част отново се вървеше към тайбрек, но 18-годишната рускиня успя да направи пробив в десетия гейм и изравни след 6:4. Третата част премина при пълна доминация на Виктория Мбоко, която направи три пробива, взе всичките игри на свой сервис и завърши с 6:0. Мира Андреева спечели титлата в Маями на двойки миналата година в партньорство със сънародничката си Диана Шнайдер.

На четвъртфиналите 19-годишната Мбоко ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, която победи Александра Еала от Филипините с 6:0, 6:2 за точно час на корта.

Световната номер 4 Коко Гоф от САЩ се наложи над румънката Сорана Кирстя след 6:4, 3:6, 6:3 за малко повече от два часа игра. Американската фаворитка очаквано спечели първата част, но отстъпи във втория сет, в който румънката направи цели три пробива срещу два за съперничката си. В третия сет Коко Гоф не допусна повече изненади, като направи два пробива, пропусна два мачбола при сервис на Кирстя, но реализира третия.

На четвъртфиналите Гоф ще срещне спечелилата мача между Белинда Бенчич от Швейцария и американката Аманда Анисимова.