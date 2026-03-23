Четвърти тим ще участва и в полуфиналите на женското баскетболно първенство на страната

Тимът на БФБаскетбол, който се състезава в турнира за Купата на България при жените през февруари, почти сигурно ще участва и в полуфиналите в женския баскетболен шампионат на страната, съобщиха за БТА от Българската федерация по баскетбол.

Отборът беше сформиран от централата за надпреварата за Купата на България и съставен изцяло от млади състезателки. БФБ Отбор е воден от Лилия Георгиева, а част от него са баскетболистките, които донесоха на страната място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025-а в Истанбул (Турция).

Сега съставът отново ще бъде съперник на спечелилия редовния сезон Монтана 2003 на полуфиналите в шампионата, като срещите са планирани за 3 и 4 април в зала "Младост" в Монтана. Двата отбора играха и в полуфиналите за Купата, като тогава Монтана 2003 се наложи със 101:43.

В другата полуфинална двойка на първенството един срещу друг ще се изправят вторият и третият от редовния сезон, съответно Рилски спортист и Берое. Датите за мачовете между двата тима са 4, 6 и 8 април.