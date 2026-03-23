Лудогорец ще играе контрола с румънския Фарул в паузата за националните отбори

Мирослав Димитров
Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Разград,  
23.03.2026 16:51
 (БТА)

Лудогорец ще изиграе контролен мач с румънския елитен Фарул Констанца, информираха от разградския клуб. Срещата ще бъде по време на паузата за националните отбори тази неделя от 14:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" при вход свободен.

"Лудогорец ще играе контролен мач с румънския елитен Фарул (Констанца) идния уикенд заради прекъсването в клубните първенства. Двубоят е в неделя (29 март) от 14:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена". Контролната е открита за фенове при свободен вход. Привържениците на "орлите" ще бъдат настанени в сектор "B", заявиха от клуба.

