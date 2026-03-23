Бразилският национал Алекс Сандро ще пропусне мачовете срещу Франция и Хърватия заради мускулна контузия

Алекс Сандро, който в момента е футболист на Фламенго, се контузи в шампионатен мач в неделя и ще пропусне контролите на националния тим на Бразилия срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо, съобщиха от федерацията, цитирана от АФП.

За да замени левия защитник селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти прати повиквателна на играча на Крузейро Каики.

Алекс Сандро е получил мускулна контузия в задната част на лявото бедро през първото полувреме на мача на Фламенго срещу Коринтианс.

Неговото отсъствие се прибавя към това на вратаря на Ливърпул Алисон, който бе заменен в състава то Уго Соуза от Коринтианс.

Тези мачове в САЩ са част от подготовката на тима на Бразилия за Световното първенство, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а тимът е в Група "С" в компанията на Мароко, Хаити и Шотландия.