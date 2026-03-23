Контузия на рамото изважда Ян Диоманде от Лайпциг от мачовете на Кот д'Ивоар

Крилото на Лайпциг Ян Диоманде получи контузия на рамото, което го изважда от състава на Кот д'Ивоар за предстоящите приятелски мачове преди Световното първенство, съобщиха от клуба.

19-годишният Диоманде се изяви този сезон с 10 гола и седем асистенции в 26 мача от Бундеслигата, откакто се присъедини към Лайпциг през юли. Той е свързван с потенциален трансфер в топ клубове в Европа през лятото.

Лайпциг заяви, че Диоманде е получил контузия на лявото рамо при победата на Лайпциг с 5:0 над Хофенхайм в петък и че все още не е ясно колко дълго ще отсъства.

„След разговори между всички замесени страни беше постигнато съгласие, че нападателят няма да се присъедини към отбора на Кот д'Ивоар по време на паузата за националните отбори, за да може да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си“, добавиха от клуба.

Диоманде, който е израснал във Флорида преди престоя си в Испания с Леганес, е отбелязал три гола в девет мача за Кот д'Ивоар. Националният му отбор трябва да се изправи срещу Република Корея в приятелски мач в събота и срещу Шотландия три дни по-късно. Кот д'Ивоар е в група Е с Еквадор, Германия и Кюрасао на Световното първенство.