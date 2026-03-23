Анахайм спечели срещу Бъфало в среща от Националната хокейна лига

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Ethan Swope
Ню Йорк,  
23.03.2026 08:54
 (БТА) 
Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

НЙ Рейнджърс - Уинипег  - 2:3 след дузпи
Вашингтон - Колорадо    - 2:3 след продължение
Чикаго - Нешвил         - 2:3 след продължение
Питсбърг - Каролина     - 1:5
Далас - Лас Вегас       - 2:3
НЙ Айлендърс - Кълъмбъс - 0:1
Анахайм - Бъфало        - 6:5 след продължение
Калгари - Тампа Бей     - 4:3 след продължение
Юта - Лос Анджелис      - 4:3 след продължение

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бъфало 95 точки, Тампа Бей 91, Монреал 86
Столична дивизия: Каролина 96, Питсбърг 86, Кълъмбъс 85

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 102, Далас 97, Минесота 92
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 82, Лас Вегас 78, Едмънтън 77

/ИК/

