Анахайм спечели срещу Бъфало в среща от Националната хокейна лига

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ): НЙ Рейнджърс - Уинипег - 2:3 след дузпи

Вашингтон - Колорадо - 2:3 след продължение

Чикаго - Нешвил - 2:3 след продължение Питсбърг - Каролина - 1:5 Далас - Лас Вегас - 2:3 НЙ Айлендърс - Кълъмбъс - 0:1 Анахайм - Бъфало - 6:5 след продължение Калгари - Тампа Бей - 4:3 след продължение Юта - Лос Анджелис - 4:3 след продължение Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бъфало 95 точки, Тампа Бей 91, Монреал 86 Столична дивизия: Каролина 96, Питсбърг 86, Кълъмбъс 85 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 102, Далас 97, Минесота 92 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 82, Лас Вегас 78, Едмънтън 77