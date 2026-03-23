Шампионът от 2022 година и поставен под номер 1 в основната схема Карлос Алкарас отпадна в третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями

Шампионът от 2022 година и поставен под номер 1 в основната схема Карлос Алкарас (Испания) отпадна в третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

22-годишният испанец загуби от представителя на домакините Себастиан Корда с 3:6, 7:5, 4:6 за два часа и 19 минути на корта.

Алкарас, който спечели Откритото първенство на Австралия през януари, допусна второ поражения в 19 мача този сезон. Той също загуби от Даниил Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс миналия уикенд.

Корда сервираше за мача при 5:4 във втория сет, но загуби подаването си, а испанецът взе четири поредни гейма и изравни. В третата част американецът стигна до пробив в седмия гейм, който се оказа достатъчен за крайния успех.

„Очевидно беше труден мач. Мисля, че Корда беше невероятен днес. Изигра страхотен двубой“, каза Алкарас.

На 36-то място в световната ранглиста Корда стана най-ниско класираният тенисист, победил испанеца, откакто номер 55 Давид Гофен постигна това във втория кръг в Маями миналата година

„Много напрегнати моменти, със сигурност. Но знаете ли, мисля, че днес най-важното беше вярата. Имаше малко повече стрес, отколкото бих искал, но съм доволен от начина, по който играх, доволен от начина, по който устоях на победата. Продължих да вярвам", коментира американецът.

В следващия кръг той ще играе с квалификанта Мартин Ландалус (Испания), който елиминира 14-ия поставен Карен Хачанов (Русия) с 6:3, 7:6(2).

Американците Тейлър Фриц и Томи Пол се присъединиха към Корда в четвъртия кръг. Шестият поставен Фриц победи сънародника си Райли Опелка с 6:3, 6:4, а 22-ият поставен Пол елиминира Рафаел Колиньон (Белгия) с 6:2, 3:6, 7:6(5).

В други срещи от турнира номер 21 Иржи Лехечка (Чехия) се наложи над Итън Куин (САЩ) с 6:3, 7:6(6), Томас Мартин Ечевери (Аржентина) надделя над Рафаел Ходар (Испания) със 7:5, 6:4, Валентен Вашро (Франция) спечели срещу Матео Беретини (Италия) със 7:6(5), 6:4, а Артюр Фис (Франция) елиминира Стефанос Циципас (Гърция) с 6:0, 6:1.