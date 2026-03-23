Страсбург спечели гостуването си на Ница в среща от френското футболно първенство

Ива Кръстева
снимка: Steve Welsh/PA via AP
Нант,  
23.03.2026 08:23
 (БТА)

Страсбург победи Нант с 3:2 като гост в мач от 27-ия кръг на френското футболно първенство.

Хоакин Паникели беше в основата на успеха. Аржентинецът вкара два гола и измести Мейсън Грийнууд от Олимпик Марсилия от първото място в листата на стрелците в Лига 1.

Нант поведе още в 6-ата минута с точен изстрел на Демаин Асумани, но гостите изравниха в края на първото полувреме чрез Максимилиан Ойеделе. В 63-ата минута Матис Аблин върна преднината на Нант, но Страсбург можеше да разчита на звездата си Паникели и той отново доказа класата си. В 78-ата минута аржентинецът вкара за 2:2, а в добавеното време осигури трите точки на гостите.

След успеха Страсбург е осми в класирането с 40 точки актив, а Нант е в зоната на изпадащите - 17-и със 17.

 

Срещи от 27-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Олимпик Лион - Монако        1:2   
Рен - Мец                    0:0
ФК Париж - Льо Авър          3:2 
Олимпик Марсилия - Лил       1:2   
Нант - Страсбург             2:3

от събота:
Тулуза - Лориен              1:0
Оксер - Брест                3:0   
Ница - Пари Сен Жермен       0:4

от петък:
Ланс - Анже                  5:1

В класирането води Пари Сен Жермен с 60 точки и мач по-малко, пред Ланс с 59, 
Олимпик Марсилия с 49, Олимпик Лион и Лил с по 47, Монако с 46 и други.

/ИК/

22.03.2026 20:24

Оливие Жиру донесе победата на Лил над Олимпик Марсилия във френската Лига 1

Лил направи ценен обрат и победи Олимпик Марсилия с 2:1 в един от най-интересните мачове в кръга на френската Лига 1. Етан Нванери откри резултата за южняците в края на първото полувреме. Лил обаче изравни непосредствено след почивката чрез опитния
22.03.2026 17:58

Монако направи обрат срещу Олимпик Лион след почивката

Отборът на Монако постигна победа над Олимпик Лион с 2:1 при гостуването си в 27-ия кръг на френската Лига 1. Домакините от Лион поведоха с 1:0 в края на първото полувреме, когато след асистенция на Ендрик чехът Павел Сулк откри резултата. Магнес
22.03.2026 08:09

Пари Сен Жермен победи Ница и се върна на върха в класирането на Лига 1

ПСЖ се изкачи на върха с една точка пред Ланс, който разгроми Анже с 5:1 в петък. Защитаващият титлата си тим има един мач по-малко, а отборите се срещат на 11 април в Ланс в мач, който може да реши първото място. Ница е на 15-а позиция с 27 точки.

