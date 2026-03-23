Страсбург спечели гостуването си на Ница в среща от френското футболно първенство

Страсбург победи Нант с 3:2 като гост в мач от 27-ия кръг на френското футболно първенство.

Хоакин Паникели беше в основата на успеха. Аржентинецът вкара два гола и измести Мейсън Грийнууд от Олимпик Марсилия от първото място в листата на стрелците в Лига 1.

Нант поведе още в 6-ата минута с точен изстрел на Демаин Асумани, но гостите изравниха в края на първото полувреме чрез Максимилиан Ойеделе. В 63-ата минута Матис Аблин върна преднината на Нант, но Страсбург можеше да разчита на звездата си Паникели и той отново доказа класата си. В 78-ата минута аржентинецът вкара за 2:2, а в добавеното време осигури трите точки на гостите.

След успеха Страсбург е осми в класирането с 40 точки актив, а Нант е в зоната на изпадащите - 17-и със 17.

Срещи от 27-ия кръг на футболното първенство на Франция: Олимпик Лион - Монако 1:2 Рен - Мец 0:0 ФК Париж - Льо Авър 3:2 Олимпик Марсилия - Лил 1:2 Нант - Страсбург 2:3 от събота: Тулуза - Лориен 1:0 Оксер - Брест 3:0 Ница - Пари Сен Жермен 0:4 от петък: Ланс - Анже 5:1 В класирането води Пари Сен Жермен с 60 точки и мач по-малко, пред Ланс с 59,

Олимпик Марсилия с 49, Олимпик Лион и Лил с по 47, Монако с 46 и други.