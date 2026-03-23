С два гола на Винисиус Жуниор Реал победи Атлетико в дербито на Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отбеляза два гола при победата с 3:2 над Атлетико Мадрид в дербито на 29-ия кръг и по този начин задържа отбора в битката за титлата в Ла Лига.

Бразилецът поведе тима заедно с халфа Федерико Валверде, след като звездите Килиан Мбапе и Джуд Белингам отсъстват поради контузии.

Винисиус реализира дузпа в 52-ата минута, след като Адемола Лукман през първото полувреме откри резултата за Атлетико, преди нападателят на мадридчани да вкара победния гол с красив удар в 72-ата минута.

„Още един страхотен мач на Вини, пример за неговия характер, неговия талант. Беше страхотен гол, който ни донесе победа в труден момент. Късметлия съм, че го имам в отбора си. Оставаме в борбата за първенството. Мисията е изпълнена“, каза треньорът на Реал Алваро Арбелоа.

„Работил съм усилено през целия сезон за мачове като този. Не знам защо, но когато настъпи този момент от сезона, головете и асистенциите просто валят“, коментира бразилецът.

Мадридчани трябваше да борят доста рез последните 12 минути, след като Валверде направи 2:1, преди Науел Молина да изравни за Атлетико. Валверде получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Алекс Баена. Изгонването му почти струваше на Мадрид загуба, когато Хулиан Алварес уцели гредата 10 минути преди края на мача.

Но отборът на Арбелоа удържа победата в последните минути, за да гарантира, че ще остане втори в класирането на четири точки от лидера Барселона при девет оставащи мача до края на сезона.

Сред зрителите на двубоя беше испанската тенис легенда Рафаел Надал, който аплодираше играчите от VIP секцията на „Сантяго Бернабеу“.

„Можехме да направим повече в атака и се надяваме, че това ще ни послужи за важните мачове“, каза треньорът Диего Симеоне, визирайки предстоящите четвъртфинални двубои на Атлетико от Шампионската лига срещу Барселона и на финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад.

Белингам изигра последните 15 минути в първия си мач, откакто контузи сухожилие на левия крак през февруари. Мбапе влезе на терена в 64-ата, докато се връща във форма след контузия на коляното.

Нито един от отборите нямаше най-добрия си вратар между гредите, тъй като и двамата бяха контузени. Андрий Лунин започна за Реал на мястото на Тибо Куртоа, докато Хуан Мусо пазеше на мястото на Ян Облак за Атлетико.

Срещи от 29-ия кръг на футболното първенство на Испания: Барселона - Райо Валекано - 1:0 Селта Виго - Алавес - 3:4 Атлетик Билбао - Бетис - 2:1 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид - 3:2 от събота: Елче - Майорка - 2:1 Еспаньол - Хетафе - 1:2 Осасуна - Жирона - 1:0 Леванте - Овиедо - 4:2 Севиля - Валенсия - 0:2 от петък: Виляреал - Реал Сосиедад - 3:1 Барселона води в класирането със 73 точки, пред Реал Мадрид с 69, Виляреал с 58,

Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 44, Селта Виго с 41 и други.