България ще бъде домакин на Общото събрание на Тенис Европа през 2027 година

Ива Кръстева
снимка: БФ Тенис
София,  
22.03.2026 09:56
 (БТА)

България спечели домакинството на Общото събрание на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027-а. Това беше решено по време на 51-вото годишно общо събрание, което се проведе в Гданск, Полша.

75 делегати, представляващи 44 страни членки на Тенис Европа, се събраха тази седмица за форума, а общият брой на участниците в конференцията беше 160, сред които представители на националните тенис федерации от цяла Европа.

България беше представена от почетния президент на БФ Тенис и пожизнен почетен съветник на Европейската тенис федерация Стефан Цветков и д-р Георги Крумов, съобщават от БФ Тенис.

София ще бъде домакин на престижния форум през март 2027-а. Това ще бъде трети път, в който страната ни приема събитието след 2006 и 2014 година. На годишното общо събрание на Европейската тенис федерация присъстват президенти и главни изпълнителни директори на националните тенис федерации, които обсъждат редица актуални въпроси, засягащи европейския и световния тенис.

През лятото на същата година предстои и годишното отчетно-изборно събрание на Световната тенис федерация (World Tennis).

/ИК/

