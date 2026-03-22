Старши треньорът на Интер Кристиан Киву твърди, че спадът във формата на отбора е нормален, докато неговите футболисти се подготвят за мача с Фиорентина в неделя.

Лидерът в Серия А е спечелил само два от последните си седем двубоя във всички турнири, откакто серията им от шест победи беше прекратена с първата от двете загуби от Будьо/Глимт в Шампионската лига. Тимът е без успех в два поредни мача от първенството - загуба с 0:1 в дербито от Милано и равенство 1:1 с Аталанта, но все още има предимство на върха, въпреки серията от четири поредни победи на Наполи.

На въпрос дали играчите усещат напрежение, Киву отговори: „Нормално е през един сезон да преминаваме през моменти, които са по-малко напрегнати от обикновено. Трябва също да погледнем какво е постигнато: в сравнение с предишния мач, спечелихме точка. Трябва да се съсредоточим върху нашето подобрение, върху това, което трябва да си възвърнем по отношение на енергия, амбиция и качество, без да губим от поглед пътя си и постигнатия от нас напредък, напълно осъзнавайки, че никой не ти дава нищо - трябва да излезеш и да го вземеш.“

Треньорът е на мнение, че тимът му просто трябва да се съсредоточи върху себе си, а не върху преследващите ги.

„Виждаме го като 27 точки, налични за нас. В ерата на трите точки за победа всичко е възможно. Фокусът ни е върху това да останем конкурентоспособни и да надградим добрата работа, която сме свършили досега. Трябва да продължим да се концентрираме върху себе си и да изградим още по-голяма постоянство в амбициите си и напредъка си този сезон“, заяви той, цитиран от ДПА.

Фиорентина най-накрая се измъкна от зоната на изпадащите благодарение на серия от три победи в последните си пет мача от Серия А. Киву обаче вярва, че неговите играчи са в добра позиция да се върнат на правилния път.

„Отборът е в добра позиция. Имахме цяла седмица тренировки и знаем какво да очакваме от утрешния мач. Готови сме за него. Футболът е свързан с напрежение. Никой не говори за другите, все още има дълъг път през този сезон и предстоят много мачове“, завърши той.