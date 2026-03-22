Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Ферстапен премина от "Ред Бул" към спортен автомобил на Мерцедес и участва в сериите за издръжливост NLS на Нюрбургринг

Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Ферстапен премина от своя "Ред Бул" към спортен автомобил на Мерцедес, но беше дисквалифициран, след като първоначално спечели първия етап от сериите за издръжливост NLS на Нюрбургринг в събота, съобщава ДПА.

Ферстапен първоначално оглави четиричасовата надпревара заедно с Даниел Джункадела и Жул Гунон в Мерцедес-AMG GT3 като натрупа ценен опит за 24-часовото състезание на известната писта по-късно през годината.

NLS съобщи, че едва около два часа след състезанието е било разкрито, че отборът е използвал седем вместо разрешените шест комплекта гуми. В резултат на това стюардите нямаха друг избор освен да дисквалифицират тима.

„Това е най-лудата писта в света - в положителен смисъл. Беше страхотно преживяване да карам тук. Беше наистина забавно и се справих добре“, каза Ферстапен след надпреварата.

Той ще се завърне за 24-часовото състезание от 14 до 17 май. Тези стартове не пречат на кариерата му във Формула 1, където той имаше труден старт без подиум в първите два кръга след драстичните промени в правилата.