Якуб Меншик продължава защитата на титлата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями, Зверев и Медведев също постигнаха победи

Поставеният под номер 12 в схемата и шампион от миналата година Якуб Меншик (Чехия) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Меншик загуби сет, но победи Адам Уолтън (Австралия) с 3:6, 6:2, 6:4. Следващият му съперник ще бъде 19-ия в схемата Франсис Тиафо (САЩ), който надделя над Артюр Казо (Франция) със 7:6(1), 6:1.

Номер 3 Александър Зверев също постигна успех - над Мартин Дам-джуниър (САЩ) с 6:2, 6:4 и си осигури мач с хърватския ветеран Марин Чилич, който спечели срещу Брандън Накашима (САЩ) с 2:6, 6:4, 7:6(7).

Деветият поставен и шампион от 2023 година Даниил Медведев продължава напред, след като надделя над японеца Рей Сакамото с 6:7(10), 6:3, 6:1.

Номер 8 Бен Шелтън (САЩ) отпадна от надпреварата след поражение от Александър Шевченко (Русия) със 7:6(3), 6:7(3), 3:6.

Още няколко от поставените напуснаха турнира. 15-ият в схемата Андрей Рубльов (Русия) загуби от Алехандро Табило (Чили) със 7:6(5), 2:6, 4:6, номер 16 Алехандро Давидович Фокина (Испания) отстъпи пред Кентен Алис (Франция) с 6:7(8), 4:6, а номер 20 Лърнър Тиен (САЩ) беше надигран от Камил Майхжак (Полша) с 6:2, 4:6, 6:2.

В други мачове Томас Мартин Ечевери (Аржентина) победи Зизу Бергс (Белгия) със 7:6(5), 7:6(3), Теренс Атман (Франция) се наложи над сънародника си Артюр Риндеркнех със 7:6(4), 6:3, Корентен Мите (Франция) записа успех над Томаш Махач (Чехия) с 6:0, 1:6, 6:4, Алекс Микелсен (САЩ) над номер 23 Камерън Нори (Великобритания) със 7:5, 6:7(4), 6:4, а Юго Юмбер (Франция) спечели срещу Габриел Диало (Канада) с 6:1, 6:4.