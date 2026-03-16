Подробно търсене

Яник Синер триумфира с първа титла на турнира по тенис Мастърс 1000 в Индиан Уелс

Асен Даскалов
Яник Синер триумфира с първа титла на турнира по тенис Мастърс 1000 в Индиан Уелс
Яник Синер триумфира с първа титла на турнира по тенис Мастърс 1000 в Индиан Уелс
AP Photo/Mark J. Terrill
Индиан Уелс, Калифорния,  
16.03.2026 09:07
 (БТА)

Яник Синер триумфира с първа титла на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Индиан Уелс, САЩ. На финала поставеният под номер 2 италианец се наложи трудно със 7:6 (6), 7:6 (4) срещу Даниил Медведев.

Синер завърши с 28 печеливши удара и 10 аса, показвайки стопроцентова успеваемост при осемте си излизания на мрежата в мача, продължил час и 57 минути.

В първия сет новият шампион имаше две точки за спечелване подаването на Медведев, но те бяха спасени от руснака, опитващ се да притисне фаворита със силен сервис. В последвалия тайбрек 24-годишният Яник Синер успя да се наложи с минималното 8:6 след равностойна игра.

Втората част премина по подобен начин. В нея нямаше възможности за пробив, а в решителния гейм Медведев поведе с 4:0, но след това Синер спечели следващите седем точки, направи обрат и триумфира в двубоя от първия си мачбол при изключително топло време в Калифорния. Той стана едва третият тенисист в историята след Роджър Федерер и Новак Джокович с титли от шестте турнира Мастърс 1000 на твърди кортове.

Шампионският трофей е първи за Синер през сезона. Намиращият се на втора позиция в ранглистата на АТП италианец триумфира в два поредни турнира Мастърс 1000 без загубен сет, като това е изравнено най-добро постижение от 1990 година.

Медведев, който заема десето място в световната ранглиста, демонстрира силна форма в първите месеци от 2026 година, елиминирайки един от фаворитите Карлос Алкарас на полуфиналите. 30-годишният руснак е бивш лидер в класацията на АТП и трикратен финалист в Индиан Уелс.

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

13.04.2026 14:14

Италианският тенисист Яник Синер: „Всеки ден се събуждам и се опитвам да се подобрявам и да ставам по-добър като играч“

Въпреки че пристигна рано в Индиън Уелс миналия месец, за да подготви тялото си за жегата на калифорнийската пустиня, фокусът му преди Монте Карло беше по-тактически, съсредоточен върху усъвършенстване на селекцията на удари и адаптиране към всеки опонент.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:46 на 23.06.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация