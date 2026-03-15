Килиан Мбапе поднови тренировки с Реал Мадрид

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Miguel Oses
Мадрид,  
15.03.2026 19:58
 (БТА)

Голмайсторът на Реал Мадрид се завърна в колективните тренировки на Реал Мадрид в неделя, съобщиха от клуба. Френският национал не е играл от 21 февруари, когато получи нови болки в лятото коляно и реши, че няма да влиза в игра, докато травмата му не е напълно излекувана. Той дори се върна във Франция за една седмица за почивка и процедури.

Очаква се Мбапе да бъде част от разширения състав на Реал Мадрид за реванша срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. Вероятно треньорът Алваро Арбелоа няма да разчита на него в стартовия състав, но планира да му даде минути за игра, за да навлезе в ритъм за дербито с Атлетико Мадрид следващия уикенд. 

/ХБ/

