Барселона вкара пет гола на Севиля, Рафиня се отчете с хеттрик

Отборът на Барселона се наложи убедително над Севиля с 5:2 в среща от футболното първенство на Испания. Така каталунците си върнаха преднината от четири точки на върха на класирането пред Реал Мадрид, който победи Елче в събота вечер.

Три гола за тима на Ханзи Флик отбеляза бразилският национал Рафиня. Той бе автор на първите два гола от дузпи, а след това вкара и за 4:1 след асистенция на Фермин.

Дани Олмо също вкара за 3:0 за Барса още през първата част, а Осо върна един гол за Севиля в добавеното време на първата част.

След Рафиня 5:1 направи Жоао Кансело, а в добавеното време на срещата Джибрил Соу оформи крайното 5:2 след асистенция на автора на първото попадение Осо.

Севиля е на 14-о място с 31 точки, като има пет повече от Елче, който е първият тим под чертата.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Майорка - Еспаньол 2:1 Барселона - Севиля 5:2 по-късно днес: Бетис - Селта Виго Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте от събота: Овиедо - Валенсия 1:0 Жирона - Атлетик Билбао 3:0 Атлетико Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Елче 4:1 от петък: Алавес - Виляреал 1:1 Барселона води в класирането със 70 точки, следван от Реал Мадрид с 66, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.