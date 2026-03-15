Левски постигна 20-ата си победа в първенството срещу Берое в Стара Загора

Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на efbet Лига:

Черно море (Варна) - Монтана - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Берк Бейхан 65 Берое (Стара Загора) - Левски - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Георги Костадинов 62 от събота: Ботев Пловдив - Ботев Враца - 1:3 (1:1) голмайстори: 1:0 Едсон Силва 19, 1:1 Мартин Петков 24, 1:2 Мартин Смоленски 66, 1:3 Сейни Санянг 80 Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Шанде 47, 1:1 Лаша Двали 70 Лудогорец (Разград) - ЦСКА (София) - 3:0 (2:0) Голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 31, 2:0 Петър Станич 42, 3:0 Руан Круз 70-дузпа в понеделник: Арда (Кърджали) - Добруджа (Добрич) от петък: Локомотив (Пловдив) - Септември - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Севи Идриз 31 червен картон: Валон Хамдиджи 50 (Септември) Локомотив (София) - Славия - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Янис Гермуш 36, 1:1 Анте Аралица 71 временно класиране: 1. Левски 26 20 2 4 58:18 62 точки 2. Лудогорец 26 15 8 3 49:18 53 3. ЦСКА 1948 (Сф) 26 15 5 6 42:26 50 4. ЦСКА (София) 26 13 7 6 36:22 46 5. Черно море 26 11 10 5 31:17 43 6. Локомотив (Пловдив) 26 9 11 5 26:31 38 7. Славия 1913 (София) 26 9 8 9 32:29 35 8. Ботев (Враца) 26 8 10 8 20:21 34 9. Арда (Кърджали) 25 8 8 8 24:24 32 10. Локомотив (София) 25 7 10 8 31:31 31 11. Ботев (Пловдив) 26 8 6 12 30:36 30 12. Добруджа 1919 (Добрич) 25 7 4 14 21:33 25 13. Спартак (Варна) 26 4 12 10 23:39 24 14. Септември (София) 25 6 3 16 22:50 21 15. Берое (Стара Загора) 26 3 10 13 17:39 19 16. Монтана 26 3 7 16 14:41 16