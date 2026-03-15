Гол на Георги Костадинов през второто полувреме донесе победата на Левски в Стара Загора

Първенство на България по футбол, среща от 26-тия кръг на Първа лига:

Берое (Стара Загора) – Левски (София) - 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Георги Костадинов 62

стадион: "Берое", Стара Загора

главен съдия: Станимир Тренчев

жълти картони: Тижан Сона, Хуан Пинеда, Факундо Константини (Берое) Алдаир (Левски)

състав на Берое: Жауме Валенс, Сантиаго Брунели, Хуан Пабло Саломони, Тижан Сона, Факундо Костантини, Давид Валверде, Хуан Пинеда, Уеслей Роча (58 – Нене), Исмаел Ферер, Жоао Милейрао (71 – Йесид Валбуена), Факундо Аларкон (89 - Емир Кухиня);

състав на Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Стипе Вуликич (46 – Карлос Охене), Хуан Переа (87 - Марко Дуганджич), Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала (81 – Оливер Камдем), Алдаир, Мазир Сула (81 - Гашпер Търдин), Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Георги Костадинов (71 – Кристиан Макун);

Левски победи Берое с 1:0 като гост в мач от 26-тия кръг на шампионата в Първа лига, игран в Стара Загора. Първото полувреме завърши без отбелязано попаднеие, след като гол на Факундо Аларкон от Берое бе отменен заради нарушение. Георги Костадинов откри резултата в 62-рата минута след удар с глава, а попадението се оказа и единственото в мача.

Така Берое продължава да няма победа вече в 17 поредни мача от първенството и остана на предпоследното място в класирането. От своя страна Левски е водач в подреждането и след победата отново има аванс от девет точки пред Лудогорец.

Левски пое инициативата още в самото начало на срещата и първата възможност дойде във 2-та минута, когато Кристиан Димитров изведе Хуан Переа зад гърба на отбараната, но вратарят на старозагорци успя да изпревари нападателя и изби от краката му в корнер.

Осем минути по-късно Хуан Саломони свали с глава за Стантяго Брунели, който обаче прати топката над вратата с удар от няколко метра.

В 12-та минута гол за Берое бе отменен, след като Факундо Аларкон задържа Стипе Вуликич, който бе върнал топката към Светослав Вуцов. Играчът на Берое стигна до топката сам срещу вратаря на Левски. Вуцов отрази първия му удар, но след това кълбото отново се озова в нападателя, който я прати във вратата. Попадението не бе признато заради нарушение срещу Вуликич, а ВАР потвърди решението на съдията.

Левски продължи да владее топката предимно в половината на домакините, но чистите голови ситуации липсваха. Удари на Мазир Сула и Алдаир преминаха покрай вратата.

Четири минути преди почивката Хуан Переа получи в наказателното поле и стреля, но топката рикошира и излезе в ъглов удар.

Играта не се промени и в началните минути на второто полувреме, в които действията се развиваха изцяло в половината на Берое.

Карлос Охене отправи много опасен удар от дистанция в 57-та минута, но топката премина на сантиметри от гредата.

Левски отри резултата пет минути по-късно, когато Мазир Сула центрира от пряк свободен удар, а Георги Костадинов прати топката в горния ляв ъгъл след удар с глава – 0:1. Въпреки важността на попадението, бившият капитан на Берое и настоящ на „сините“ не изрази бурно своята радост, вдигайки ръце си.

Жауме Валенс улови силен шут на Акрам Бурас минута след това.

В следващите минути домакините успяха да стигнат на няколко пъти до вратата на съперника, но до удар се стигна в 77-та минута, когато Факундо Константини овладя след корнер, но прати топката над вратата.

До края на мача нямаше сериозни опасности пред някоя от вратите и така Левски спечели срещу Берое в Стара Загора.

В следващия кръг на шампионата Берое е гост на Монтана, като срещата е насрочена за 22 март от 12:30 часа. Ден по-рано от 17:30 часа Левски приема Черно море (Варна).