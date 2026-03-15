Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че няма да участва в Рали Хърватия през следващия месец

Христо Бонински
Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че няма да участва в Рали Хърватия през следващия месец
Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че няма да участва в Рали Хърватия през следващия месец
Себастиен Ожие, снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Париж,  
15.03.2026 18:39
 (БТА)

Френският пилот на Тойота и деветкратен световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че няма да участва в Рали Хърватия, което ще се проведе през следващия месец (9-12 април), пише вестник "Екип".

Французинът завърши на 11-о място в Рали Кения, като бе забавен от технически проблем с колата. Преди това той бе в борбата за първото място с шведа Оливер Солберг.

Ожие продължава да участва само в част от състезанията през сезона, като той е предвилид да участва в 10 кръга от общо 14 през година. Пилотът вече пропусна и Рали Швеция.

Селастиен Ожие е на шесто място във временното класиране при пилотите - на 42 точки зад лидера Елфин Еванс (Уелс).   

/ХБ/

