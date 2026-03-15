Майнц победи като гост директния съперник в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер Бремен

Ивайло Георгиев
Майнц победи като гост директния съперник в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер Бремен
Майнц победи като гост директния съперник в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер Бремен
Снимка: Carmen Jaspersen/dpa via AP
Берлин,  
15.03.2026 18:26
 (БТА)

Майнц записа първа победа от пет мача в германското първенство по футбол, след като се наложи с 2:0 срещу директния съперник в битката за оцеляване Вердер Бремен. Така отборът на Урс Фишер събра 27 точки и води с две на днешния си съперник, който е с една над изпадащите. 

Майнц отправи само два точни удара във вратата на Вердер, но вкара и двата. В шестата минута Паул Небел даде преднина на гостите след центриране на Филип Мвене, а в 52-та Ли Дже-Сун се възползва от подаване на Шералдо Бекер и оформи крайното 2:0. 

Вердер Бремен така и не успя да застраши вратата на гостите през второто полувреме и серията от победи на отбора спря на две. 

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Вердер Бремен - Майнц                   0:2

по-късно днес:
Фрайбург - Унион Берлин 
Щутгарт - РБ Лайпциг

от събота:
Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен        1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург             2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм         1:0
Хофенхайм - Волфсбург                   1:1
Хамбургер ШФ - Кьолн                    1:1

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули    2:0

Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.

