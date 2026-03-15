Майнц победи като гост директния съперник в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер Бремен

Майнц записа първа победа от пет мача в германското първенство по футбол, след като се наложи с 2:0 срещу директния съперник в битката за оцеляване Вердер Бремен. Така отборът на Урс Фишер събра 27 точки и води с две на днешния си съперник, който е с една над изпадащите.

Майнц отправи само два точни удара във вратата на Вердер, но вкара и двата. В шестата минута Паул Небел даде преднина на гостите след центриране на Филип Мвене, а в 52-та Ли Дже-Сун се възползва от подаване на Шералдо Бекер и оформи крайното 2:0.

Вердер Бремен така и не успя да застраши вратата на гостите през второто полувреме и серията от победи на отбора спря на две.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг: Вердер Бремен - Майнц 0:2 по-късно днес: Фрайбург - Унион Берлин Щутгарт - РБ Лайпциг от събота: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 Борусия Дортмунд - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм 1:0 Хофенхайм - Волфсбург 1:1 Хамбургер ШФ - Кьолн 1:1 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0 Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.