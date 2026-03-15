"Искаме да вкараме, но не се получава в пореден мач", каза след загубата от Черно море треньорът на Монтана Дилян Иванов

Изказване на треньора на Монтана Дилян Иванов след срещата от 26-ия кръг на Първа лига между Черно море и тима от Северозападна България, завършила 1:0 за домакините.

Дилян Иванов (треньор на Монтана) – „Не ни достигна да си тръгнем с нещо от „Тича“, че не можем да отбележим гол. Искаме, но не се получава в пореден мач. Има го във футбола да вкарат гол с единствен точен удар, за наше нещастие такива неща се получават срещу нас, а при нас не.

Страдаме. Със Спартак ни вкараха в 90-ата минута. Тук имахме време да реагираме, но не ни се получи. Благодаря на момчетата, раздадоха се.

Тренирахме през седмицата и искахме футболистите малко да се вдигнат. Успяхме и пак не се получи. Докато имаме шансове да се борим за оцеляването си, ще се борим. Ще подобрим в атака нещата. Вече кой ли мач падаме с по един гол разлика. Все от статични, сега от игра. Това няма значение, трите точки са за Черно море.

В такава ситуация отборът се вдига с по-емоционални тренировки. Бяхме тук, на лагер. Събрани. Това ни беше целта - да бъдат заедно момчетата. Имаме добър колектив и ще опитаме отново. Няма да се предаваме, нищо че са толкова малко точките. Докато имаме шанс, ще се борим.“