ФК Париж не се даде на Страсбург в мач от френската Лига 1

Отборите на Страсбург и ФК Париж завършиха 0:0 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1. По този начин домакините пропуснаха добра възможност да се доближат до Топ 6 в класирането, което ще им даде възможност да се борят за разпределението на евроквотите.

В 12-ата минута на мача Абдул Уатара от Страсбург направи добавка в наказателното поле и насочи топката в долния десен ъгъл, но ударът бе спасен от вратаря Кевин Трап. В 34-ата минута шут на Гела Дуе от домакините с глава срещна напречната греда.

В 61-вата минута попадение на Страсбург не бе зачетено заради засада. Пропуск за парижани направи Лука Колеошо.

В добавеното време на мача пропуска направи и Давид Фофана за Страсбург.

Страсбург е на осмо място с 37 точки, ФК Париж е на 13-а позиция с 28.



Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Страсбург - ФК Париж 0:0 по-късно днес: Льо Авър - Олимпик Лион Мец - Тулуза Рен - Лил от събота: Лориен - Ланс 2:1 Анже - Ница 0:2 Монако - Брест 2:0 Пари Сен Жермен - Нант отложен от петък: Олимпик Марсилия - Оксер 1:0 В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Монако и Рен с по 43 и Лил с 41.