Подробно търсене

ФК Париж не се даде на Страсбург в мач от френската Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Philippe Magoni
Страсбург,  
15.03.2026 18:12
 (БТА)

Отборите на Страсбург и ФК Париж завършиха 0:0 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1. По този начин домакините пропуснаха добра възможност да се доближат до Топ 6 в класирането, което ще им даде възможност да се борят за разпределението на евроквотите.

В 12-ата минута на мача Абдул Уатара от Страсбург направи добавка в наказателното поле и насочи топката в долния десен ъгъл, но ударът бе спасен от вратаря Кевин Трап. В 34-ата минута шут на Гела Дуе от домакините с глава срещна напречната греда.

В 61-вата минута попадение на Страсбург не бе зачетено заради засада. Пропуск за парижани направи Лука Колеошо.

В добавеното време на мача пропуска направи и Давид Фофана за Страсбург.

Страсбург е на осмо място с 37 точки, ФК Париж е на 13-а позиция с 28. 
 
Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Страсбург - ФК Париж            0:0

по-късно днес:
Льо Авър - Олимпик Лион
Мец - Тулуза
Рен - Лил

от събота:
Лориен - Ланс                   2:1
Анже - Ница                     0:2   
Монако - Брест                  2:0


Пари Сен Жермен - Нант      отложен

от петък:
Олимпик Марсилия - Оксер         1:0

В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, 
следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Монако и Рен с по 43 и Лил с 41.

/ХБ/

Свързани новини

14.03.2026 21:57

Ница взе важна победа срещу Анже в Лига 1

Тимът на Ница победи Анже с 1:0 при гостуването си в двубой от 26-ия кръг на френската Лига 1. Първото полувреме завърши без голове, а в 65-ата минута Мелвен Бард отбеляза победното попадение за тима от Лазурния бряг. Ница успя да задържи преднината
14.03.2026 20:00

Лориен се наложи над Ланс и му попречи да излезе на първо място във френската Лига 1

Отборът на Лориен победи Ланс с 2:1 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1. Бамба Шейх Диенг изведе домакините напред в резултата в 18-ата минута, като завърши резултатно солова акция. Одсон Едуар обаче успя да изравни за Ланс малко след началото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:44 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация