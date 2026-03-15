Илия Груев влезе като резерва при равенството на Лийдс с Кристъл Палас, Манчестър Юнайтед победи Астън Вила

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
15.03.2026 18:02
 (БТА)

Българският национал Илия Груев влезе като резерва за Лийдс на полувремето при равенството с Кристъл Палас в Лондон - 0:0. Това стана след като в добавеното време на първата част Габриел Гудмундсон от Лийдс бе изгонен с директен червен картон. Така на почивката мениджърът Даниел Фарке направи двойна смяна, като Груев се появи на мястото на нападателя Лукас Нмеча. Българинът имаше по-дефанзивни задачи през втората част и се справи добре. В 78-ата минута Джеферсон Лерма от домакините вкара топката в мрежата, но страничният съдия бе вдигнал флага за засада. Лийдс са на 15-а позиция с 32 точки, Кристъл Палас са едно стъпало по-високо, но с цели 37.

Манчестър Юнайтед спечели срещу Астъв Вила с 3:1 в директен сблъсък за третото място. Първата част завърши без голове, но малко след подновяването на играта Каземиро изведе Юнайтед напред в резултата. Рос Баркли успя да изравни за тима от Бирмингам малко след час игра, но реакцията на "червените дяволи" бе мигновена. Първо, Матеус Куня отново им осигури предимство в резултата, а малко по-късно се разписа и резервата Бенямин Шешко, който се бе появил малко преди това на терена. Така Манчестър Юнайтед вече еднолично е на трета позиция с 54 точки - с три повече от Астън Вила, който е четвърти.

Нотингам Форест и ФУлъм също не си отбелязаха гол - 0:0. Дан Ндойе вкара за Нотингам след час игра, но попадението не бе зачетено заради засада. Нотингам е на 17-о място с 29 точки, колкото има и Уест Хям, който е първият тим под чертата. Фулъм е на безопасната 11-а позиция с 41 точки. 

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Кристъл Палас - Лийдс           0:0 
Манчестър Юнайтед - Астън Вила  3:1
Нотингам - Фулъм                0:0

по-късно днес:
Ливърпул - Тотнъм

в понеделник:
Брентфорд - Уулвърхямптън

от събота:
Бърнли - Борнемут               0:0
Съндърланд - Брайтън            0:1
Арсенал - Евертън               2:0
Челси - Нюкасъл                 0:1
Уест Хям - Манчестър Сити       1:1

Арсенал води в класирането на Висшата лига с 70 точки, пред Манчестър Сити с 61. Следват Манчестър Юнайтед с 54, Астън Вила с 51, Челси и Ливърпул с по 48 и други.

/ХБ/

14.03.2026 22:02

Арсенал излъга Евертън в края, Нюкасъл се наложи над Челси

Тимът на Арсенал победи Евертън с 1:0 в последната минута на мача след грешка на вратаря Джордан Пикфорд. Националният вратар на Англия излезе неразчетено при центриране, като топката мина зад гърба му, Педро Хинкапие я подаде, а Виктор Гьоркереш
14.03.2026 19:24

Брайтън се наложи над Съндърланд, Бърнли и Борнемут не си вкараха гол във Висшата лига

Отборът на Брайтън се наложи над Съндърланд с 1:0 при гостуването си в мач от 30-ия кръг на Висшата лига. Първото полувреме на мача завърши без голове. Веднага след почивката Крис Риг вкара за домакините, но попадението не бе зачетено заради засада.

