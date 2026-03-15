Росен Божинов остана на пейката при победа на Пиза срещу Каляри

Централният защитник Росен Божинов остана неизползвана резерва при победа на Пиза с 3:1 срещу Каляри в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така отборът на българския национал записа втори успех за сезона и вече е предпоследен със седем точки зад първия над чертата на изпадащите Фиорентина.

Божинов игра за последно именно при поражение срещу Виола на 23 февруари, след което пропусна двубоите с Болоня и Ювентус. Той има общо четири мача като титуляр за Пиза, а в един влезе като резерва минута преди края.

Стефано Морео даде преднина на Пиза от дузпа в деветата минута, но остатъкът от полувремето бе проблемен за домакините. Титулярният халф Малте Хойхолт се контузи след четвърт час игра и бе заменен, а нападателят Рафиу Дуросинми бе изгонен от игра в 37-та минута.

Пиза отстъпи на съперника контрола над топката, но не и над мача. Антонио Карачоло отбеляза два гола в началото на второто полувреме и Каляри върна само един чрез Леонардо Паволети, но гостите също получиха червен картон и нямаха шанс да стигнат до равенство.

Болоня пък се утвърди на осмото място в класирането, след като Тайс Далинга отбеляза единственото попадение при победа с 1:0 над Сасуоло. "Червено-сините" вече имат четири точки повече от днешния си съперник.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Пиза - Каляри 3:1 Сасуоло - Болоня 0:1 Верона - Дженоа 0:2 по-късно днес: Комо - Рома Лацио - Милан от събота: Наполи - Лече 2:1 Интер Милано - Аталанта 1:1 Удинезе - Ювентус 0:1 понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.