Подробно търсене

Росен Божинов остана на пейката при победа на Пиза срещу Каляри

Ивайло Георгиев
Снимка: Marco Bucco/LaPresse via AP, архив
Рим,  
15.03.2026 18:01
 (БТА)

Централният защитник Росен Божинов остана неизползвана резерва при победа на Пиза с 3:1 срещу Каляри в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така отборът на българския национал записа втори успех за сезона и вече е предпоследен със седем точки зад първия над чертата на изпадащите Фиорентина.

Божинов игра за последно именно при поражение срещу Виола на 23 февруари, след което пропусна двубоите с Болоня и Ювентус. Той има общо четири мача като титуляр за Пиза, а в един влезе като резерва минута преди края.

Стефано Морео даде преднина на Пиза от дузпа в деветата минута, но остатъкът от полувремето бе проблемен за домакините. Титулярният халф Малте Хойхолт се контузи след четвърт час игра и бе заменен, а нападателят Рафиу Дуросинми бе изгонен от игра в 37-та минута. 

Пиза отстъпи на съперника контрола над топката, но не и над мача. Антонио Карачоло отбеляза два гола в началото на второто полувреме и Каляри върна само един чрез Леонардо Паволети, но гостите също получиха червен картон и нямаха шанс да стигнат до равенство.

Болоня пък се утвърди на осмото място в класирането, след като Тайс Далинга отбеляза единственото попадение при победа с 1:0 над Сасуоло. "Червено-сините" вече имат четири точки повече от днешния си съперник.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Пиза - Каляри               3:1
Сасуоло - Болоня            0:1
Верона - Дженоа             0:2

по-късно днес:
Комо - Рома
Лацио - Милан

от събота:
Наполи - Лече               2:1   
Интер Милано - Аталанта     1:1
Удинезе - Ювентус           0:1

понеделник:
Кремонезе - Фиорентина

от петък:
Торино - Парма              4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, 
Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:12 на 15.03.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация