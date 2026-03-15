"Надяваме се след тази победа малко да се успокоим", каза след минималния успех над Монтана треньорът на Черно море Илиан Илиев

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от 26-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Монтана, завършила 1:0 за домакините.

Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Получи се мач, който очаквах. След предните три нулеви равенства у дома със сигурност очаквахме подобен мач. Очаквахме Монтана да се затворят и да играят с нашите нерви и на хората по трибуните. На такъв терен и с противник прибран противник далечните удари могат да променят мача.

Надяваме се след тази победа малко да се успокоим. Вижда се, че ако вкарваме нервност при нас в такива мачове, големи ситуации за нас почти няма. Но пък другото е, че при така построения противник, момчета се стараеха да не им дават да изнасят топката. Можехме малко по-добре да реагираме при някои изритани топки, но като цяло – важна, изключителна победа. И след трите равенства 0:0 у дома най-после отбелязахме.

Надявам се след три седмици, когато се върнем тук да играем със Славия, условията на терена да бъдат по-добри и да позволяват на двата отбора да играят малко по-добре. Футболистите със сигурност не искат да предлагат, тази игра ние също не искаме, а и хората не искат да гледат. Това нещо беше в почти по-голямата част блъскане на топката, много грешки, но след трите мача, в които не успяхме да отбележим гол, може би беше съвсем нормално поведението.“