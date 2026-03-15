Вторият в класирането Фратрия спечели само точка срещу дубъла на Лудогорец, Черноморец с убедителна победа над ЦСКА II във Втора лига

Ивайло Георгиев
Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ВЯ), архив
Бургас,  
15.03.2026 17:28
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:

Лудогорец II (Разград) - Фратрия (Варна)          1:1
Черноморец (Бургас) - ЦСКА II (София)             3:0

Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)          0:1  (0:0)
голмайстор: Лео Пимента 59

от събота:
ФК Севлиево - Янтра 2019 (Габрово)                1:0 (1:0)
Голмайстор: Петко Ганев 19

Спортист (Своге) - Миньор (Перник)                0:4 (0:2)
Голмайстори: 0:1 и 0:2 Михаел Орачев 20 и 42, 0:3 Преслав Йорданов 50-дузпа, 0:4 Валентин Петров 55

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе)                1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 19, 1:1 Антон Карачанаков 59, 1:2 Билал Салах 90

Етър (В. Търново) - Локомотив (Г. Оряховица)    2:1 (0:1)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)            0:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Шола Аделани 5, 0:2 Яни Пехливанов 63, 0:3 Александър Кожухаров 67

Марек (Дупница)                почива

        класиране:
1. Дунав (Русе)            21  18 3  0  44:7   57 точки
2. Фратрия                 23  14 5  4  42:20  47
3. Вихрен (Сандански)      23  13 5  5  44:26  44
4. Янтра (Габрово)         23  12 7  4  31:18  43
5. ЦСКА II (София)         22  10 6  6  39:23  36
6. Черноморец (Бургас)     22   7 10 5  26:22  31
7. Етър (Велико Търново)   22   7 8  7  25:29  29
8. Хебър (Пазарджик)       22   8 4 10  30:37  28 
9. Пирин  (Благоевград)    22   7 7  8  29:28  28 
10. Миньор (Перник)        23   6 9  8  24:27  27
11. Лудогорец II (Разград) 23   7 5 11  27:33  26 
12. Локомотив (ГО)         23   6 8  9  25:31  26 
13. Спортист (Своге)       22   5 6 11  20:36  21 
14. Севлиево               22   6 5 11  19:28  23
15. Марек (Дупница)        22   4 7 11  17:33  19 
16. Спартак (Плевен)       22   4 5 13  20:36  17 
17. Беласица (Петрич)      21   2 6 13  12:40  12

/ХБ/

