Майорка успя да направи пълен обрат срещу десет души от Еспаньол

Отборът на Майорка победи Еспаньол с 2:1 Еспаньол в мач от 28-ия кръг на Ла Лига, като тимът игра близо цяло полувреме с човек повече на терена.

Гостите от Барселона откриха резултата в 36-ата минута чрез Шарл Пикел. Повратната точка на мача дойде в 54-ата минута, когато голмайсторът Пикел бе изгонен от терена с директен червен картон. Десет минути по-късно Пабло Торе изравни за тима от Майорка, А в 88-ата минута Самуел Коста направи пълен обрат за 2:1 след асистенция на Омар Маскарел.

Майорка се изкачи на 16-о място в класирането с 28 точки, а Еспаньол е на седма позиция с 37.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Майорка - Еспаньол 2:1 по-късно днес: Барселона - Севиля Бетис - Селта Виго Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте от събота: Овиедо - Валенсия 1:0 Жирона - Атлетик Билбао 3:0 Атлетико Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Елче 4:1 от петък: Алавес - Виляреал 1:1 Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 66,

Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.