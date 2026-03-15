Майорка успя да направи пълен обрат срещу десет души от Еспаньол

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Палма де Майорка,  
15.03.2026 16:59
 (БТА)

Отборът на Майорка победи Еспаньол с 2:1 Еспаньол в мач от 28-ия кръг на Ла Лига, като тимът игра близо цяло полувреме с човек повече на терена.

Гостите от Барселона откриха резултата в 36-ата минута чрез Шарл Пикел. Повратната точка на мача дойде в 54-ата минута, когато голмайсторът Пикел бе изгонен от терена с директен червен картон. Десет минути по-късно Пабло Торе изравни за тима от Майорка, А в 88-ата минута Самуел Коста направи пълен обрат за 2:1 след асистенция на Омар Маскарел.

Майорка се изкачи на 16-о място в класирането с 28 точки, а Еспаньол е на седма позиция с 37.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Майорка - Еспаньол              2:1    

по-късно днес:
Барселона - Севиля
Бетис - Селта Виго
Реал Сосиедад - Осасуна

понеделник:
Райо Валекано - Леванте

от събота:
Овиедо - Валенсия               1:0
Жирона - Атлетик Билбао         3:0   
Атлетико Мадрид - Хетафе        1:0
Реал Мадрид - Елче              4:1

от петък:
Алавес - Виляреал               1:1

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 66, 
Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

/ХБ/

Свързани новини

14.03.2026 21:54

Овиедо надви Валенсия в ЛаЛига, но остана на последното място

Овиедо надви Валенсия с 1:0 в мач от 28-ия кръг на испанското първенство по футбол и записа първа победа от шест мача, но остана на последно място в класирането. Отборът от Астурияс спечели за четвърти път през сезона и има 21 точки, а намиращият се
14.03.2026 19:29

Атлетико (Мадрид) постигна четвърта поредна победа в испанското първенство и излезе на 3-о място

Атлетико (Мадрид) постигна четвърта поредна победа в испанското първенство, която го изкачи на 3-ото място с 57 точки, изпреварвайки Виляреал. Но успехът над Хетафе с 1:0 не дойде никак лесно, а в последните минути домакините трепериха за преднината
14.03.2026 17:15

Жирона постигна категоричен успех над Атлетик (Билбао) в Примера дивисион и се изкачи в средата на класирането

Отборът на Жирона постигна убедителна победа с 3:0 над Атлетик (Билбао) в среща от 28-ия кръг на испанската Примера дивисион и се придвижи от 15-о на 12-о място в класирането с 34 точки. Гостите от Билбао с 35 точки са на 10-ата позиция и увеличиха

