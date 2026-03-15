Подробно търсене

Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада

Ива Кръстева
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Велков (архив)
Вал Сен Ком, Канада,  
15.03.2026 17:36
 (БТА)

Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).

Българинът, който вчера остана 25-и в пресявките, днес зае 15-о място с 1:19.81 минута. Той беше девети по червеното трасе с 39.58 секунди и даде 23-о време по синьото 40.23. 

Най-добър в квалификациите беше Маурицио Бормолини (Италия) с 1:17.58 минута.

На осминафиналите Янков ще кара в пета серия заедно с двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия). 

Основното състезание започва в 19:15 часа българско време.

Миналата година в Канада Янков завърши трети в първия старт и достигна до осминафиналите на втория.

/ИК/

Свързани новини

07.03.2026 14:45

Тервел Замфиров зае осма позиция, Радослав Янков завърши 13-и в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин

Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров отпадна на четвъртфиналите в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин
28.02.2026 16:26

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Криница

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд. Янков преодоля квалификациите, но в първата фаза на елиминациите загуби срещу швейцареца Дарио Кавицел с 0.16
19.02.2026 11:25

Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски

В знак на признателност и дълбоко уважение към неговите постижения, кметът връчи на сноубордиста специално гравиран плакет с неговото име - символ на почитта на целия град към труда, постоянството и успехите му.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:10 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация