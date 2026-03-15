И третият вратар на Байерн Мюнхен Свен Улрайх се контузи

След Мануел Нойер и Йонас Урбиг, и третият вратар на Байерн Свен Улрайх на свой ред се контузи, обявиха от германския клуб в комюнике.

Улрайх игра в Леверкузен в мача срещу Байер за първи път от 21 септември 2024. Той направи много силен мач, като помогна на Байерн да спечели точка (1:1), въпреки че тимът остана с ведет човека в края.

Вратарят е почувствал болка в края на мача, а прегледите са показали "скъсване на фибри на аддукторите на дясното бедро". Така той ще почива принудително, без да се знае за какъв срок.

Така черната серия за вратарите на Байерн продължава, след като Мануел Нойер се завърна в игра преди седмица срещу Борусия Мьонхенгладбах след травма на левия прасец, получена на 21 февруари срещу Айнтрахт Франкфурт, но той отстъпи мястото си на Йонас Урбиг на полувреме, след като травмата отново се обади.

Урбиг получи комоцио във вторник след сблъсък с нападателя на Аталанта Никола Кърстович по време на спечеления първи осминафинал в Шампионската лига с 6:1.

Преди гостуването на Байер Леверкузен треньорът Венсан Компани разкри, че Мануел Нойер ще се завърне след паузата за националните отбори в края на месец март, а за Йонас Урбиг "се говори с лекарите кога отново може да тренира".

Решенията са малко пред Компани преди реванша с Аталанта, като той може да избира между 19-годишния Яник Бертъл, който е втори вратар на втория тим на баварците, който играе в четвърта дивизия, и 16-годишния Леонард Прескот, който е първи вратар на тима до 19 години.

Шестият вратар на Байерн - 19-годишният Леон Кланац, също е контузен и не е играл от началото на декември.