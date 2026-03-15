Черно море победи много трудно последния в класирането тим на Монтана

Среща от 26-ия кръг на efbet Лигата:

Черно море – Монтана 1:0 (0:0)

Голмайстори: 1:0 Берк Бейхан (65-ата мин.);

Стадион „Тича“;

Зрители - 1000;

Съдия – Християна Гутева;

Жълти картони: Цветомир Панов, Давид Телеш (Черно море); Томас Азеведо (Монтана);

Състави:

Черно море – Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Ертан Томбак, Цветомир Панов (61-ва мин. Жоао Бандаро), Васил Панайотовq Берк Бейхан (84-ата мин. Давид Телеш), Николай Златев (46-ата мин. Георги Лазаров), Хорхе Падиля (61-ва мин. Андреяс Калкан), Димитър Тонев, Селсо Сидни (88-ма мин. Асен Дончев);

Монтана – Васил Симеонов, Антон Тунгаров, Жоржиньо Соареш, Костадин Илиев, Ивайло Марков, Димитър Буров (76-ата мин. Ибрахим Мухамад), Важебах Сакор (65-ата мин. Томас Азеведо), Ангелос Тсингарас, Филип Ежике (84-ата мин. Петър Андреев), Александър Тодоров (76-ата мин. Иван Коконов), Борис Димитров;

Черно море победи много трудно последния в класирането Монтана с 1:0, в мач, в който доминираше изцяло. Домакините вкараха победния гол при първия си точен удар в 65-ата минута на мача. Със спечелените 3 точки Черно море остава на петата позиция с 43 точки, а Монтана е на последното място с 16.

Двата отбора изиграха слабо първо полувреме, в което почти не създадоха голови положения. Домакините бяха по-активният тим, владееха повече топката, но не успяха да отправят нито един опасен удар. Гостите пък имаха два през първата част. В 24-ата минута Филип Ежике стреля от дистанция, но неточно. В 29-ата минута при една от контраатаките на Монтана Борис Димитров опита удар от около 20 метра, но топката се отби в напречната греда.

В 52-ата минута гостите можеха да открият резултата. След отлична контраатака, в която се включиха трима футболисти на Монтана срещу един на Черно море, Филип Ежике взе топката, пробяга с нея повече от 50 метра, навлезе в наказателното поле на домакините и стреля, но вратарят Кристиан Томов, който излезе да пресреща нападателя, успя да спаси.

В 58-ата минута домакините отправиха първия си удар към вратата. Берк Бейхан стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на гостите. Само седем минути по-късно Черно море успя да открие резултата. Топката бе изчистена от наказателното поле на гостите, стигна до Бейхан, който с удар от около 25 метра вкара гол за домакините – 1:0.

В 81-ата минута Димитър Тонев получи топката фронтално срещу вратата и стреля от 10-12 метра, но неточно.