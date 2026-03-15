Отборът на Славия спечели първия кръг на Държавното лично отборно първенство по бокс за ученици

Отборът на Славия спечели първия кръг на Държавното лично отборно първенство (ДЛОП) по бокс за ученици, 13-14 години. Петдневният турнир се проведе в залата на Ученическата спортна школа (УСШ). В него участваха 237 боксьори от 51 клуба в страната.

Младите боксьори на Славия спечелиха три златни и един бронзов медал. На второ място в отборното класиране се нареди Левски София с най-много извоювани медали – шест, по два от трите благородни метала. Трети са състезателите на Русе с две златни, едно сребърно и две бронзови отличия. На почетната стълбичка се качиха боксьори от 33 клуба.

От плевенските клубове златен медал има "ДСД Боксинг". Спечели го Детелин Далаклиев. Младите боксьори на Мизия 80 се отчетоха с един сребърен и два бронзови медала.

Купите на призьорите връчи главният съдия на турнира Павел Павлов. За БТА той обобщи, че в началото са имали проблеми с организацията, които се преодолени. В спортно-техническо отношение турнирът е преминал на високо ниво. Павлов похвали съдиите и добави, че държат те винаги да свирят чисто, защото изповядват максимата, че победителите трябва да бъдат определени правилно и след двубоите да няма разплакани деца.

За нивото на ученическия бокс в България главният съдия каза, че то от година на година расте. Това се вижда след това при мъжете, където нещата вървят във възходяща линия. Географията на бокса, според Павлов, също се разширява и това е добре не само за бокса, но и за самите деца и за държавата.

Победители в отделните категории са: 32 кг. – Божидар Ангелов от Лаута, 34 кг. – Иван Иванов - ЦСКА, 36 кг. – Детелин Далаклиев – ДСД Боксинг Плевен, 38 кг. – Кольо Делчев - Славия, 40 кг. – Симеон Петров- Роял, 42 кг. – Георги Георгиев - Русе, 44 кг. – Здравко Колев - Славия, 46 кг. – Адриян Стойков – Черно море, 48 кг. – Емануел Иванов - Славия, 50 кг. – Георги Десподов - Роял, 52 кг. – Павел Николов - Сторм, 54 кг. – Емил Сашев – Ротунда Благоевград, 57 кг. – Кадир Сюлейманов - Ямбол, 60 кг. – Борислав Попов от Левски, 63кг. – Денислав Ангелов – Левски, 66 кг. – Васил Бараков – Лъвовете Петрич, 70 кг. – Борис Жилев – Марица, 75 кг. – Кристиян Тошев Македония Благоевград, 80 кг. – Валери Тодоров – Пирин, 90 кг. – Димитър Илиев от Априлец с. Бояджик и +90 кг. – Александсър Любомиров – Русе.

Следващият турнир в Плевен е Държавен личен шампионат (ДЛШ) за юноши от 12 до 17 май . Държавният личен шампионат за ученици ще бъде отново в Плевен от 26 до 31 май.