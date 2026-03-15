Динко Динев загуби в квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Задар, Димитър Кузманов ще започне от основната схема

Динко Динев загуби в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Задар (Хърватия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът загуби от осмия поставен в схемата на пресявките Ерги Къркън (Турция) с 2:6, 2:6 за 61 минути игра.

От основната схема ще започне Димитър Кузманов. 32-годишният пловдивчанин ще има за съперник на старта Артюр Жеа (Франция). Той го е побеждавал два пъти в три мача през 2025 година.

Междувременно, Янаки Милев допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Мурсия (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи пред водача в схемата на пресявките Фредерико Ферейра Силва (Португалия) с 0:6, 4:6 за 85 минути, след като допусна шест пробива.