Везенков реализира 24 точки при победа на Олимпиакос в баскетболното първенство на Гърция

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра силен мач за тима на Олимпиакос, който победи като гост Паниониос със 79:71 (23:15, 16:20, 19:19, 21:17) в среща 21-ия кръг на гръцкото първенство и оглавява временното класиране. Победата е 20-а поредна за "червените" от атинското предградие Пирея, докато Панионис е на 12-а позиция с баланс 5-14.

Везенков, който се завърна в състава след пропуснати няколко мача заради болки в гърба, започна сред титулярите и се отличи с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция за 25 минути на игрището.

От неговите съотборници Тайрик Джоунс реализира 11 точки и спечели 8 борби, а за Паниониос най-резултатен беше Джо Томасон с 21 точки.

Следващият мач за Олимпиакос в първенството ще бъде на 30 март, когато ще гостува на Панатийкос. Преди това на тима предстоят три двубоя от Евролигата - на 17 март у дома срещу Фенербахче (Турция), на 19 март у дома с Баскония (Испания) и на 24 март като гост на Валенсия (Испания).