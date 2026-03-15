Везенков реализира 24 точки при победа на Олимпиакос в баскетболното първенство на Гърция

Ива Кръстева
Везенков реализира 24 точки при победа на Олимпиакос в баскетболното първенство на Гърция
снимка: Асен Тонев/БТА (архив)
Атина,  
15.03.2026 15:35
 (БТА)

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра силен мач за тима на Олимпиакос, който победи като гост Паниониос със 79:71 (23:15, 16:20, 19:19, 21:17) в среща 21-ия кръг на гръцкото първенство и оглавява временното класиране. Победата е 20-а поредна за "червените" от атинското предградие Пирея, докато Панионис е на 12-а позиция с баланс 5-14.

Везенков, който се завърна в състава след пропуснати няколко мача заради болки в гърба, започна сред титулярите и се отличи с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция за 25 минути на игрището.

От неговите съотборници Тайрик Джоунс реализира 11 точки и спечели 8 борби, а за Паниониос най-резултатен беше Джо Томасон с 21 точки.

Следващият мач за Олимпиакос в първенството ще бъде на 30 март, когато ще гостува на Панатийкос. Преди това на тима предстоят три двубоя от Евролигата - на 17 март у дома срещу Фенербахче (Турция), на 19 март у дома с Баскония (Испания) и на 24 март като гост на Валенсия (Испания). 

/ИК/

Свързани новини

12.03.2026 22:33

Без контузения Везенков Олимпиакос загуби при гостуването на Монако в баскетболната Евролига

Без контузения Александър Везенков отборът на Олимпиакос загуби с 80:81 при гостуването на Монако в среща от 31-ия кръг на редовния сезон на баскетболната Евролига. Българският играч все още не е възстановен от травма, заради която пропусна
09.03.2026 13:47

Баскетболният национал Александър Везенков се завръща в групата на Олимпиакос за гостуванията в Париж и Монако

Българският национал Александър Везенков се завръща в групата на гръцкия си тим Олимпиакос за гостуванията срещу Париж Баскет и Монако, съответно в изтеглен мач от 34-ия кръг и в двубой от 31-ия кръг на Евролигата за мъже
07.03.2026 09:39

Без Александър Везенков Олимпиакос спечели гръцкото дерби срещу Панатинайкос в баскетболната Евролига

Без възстановяващия се от контузия Александър Везенков отборът на Олимпиакос спечели голямото гръцко дерби срещу Панатинайкос с 86:80 като домакин в 30-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже
05.03.2026 16:49

Олимпиакос ще бъде без Александър Везенков в предстоящия сблъсък с Панатинайкос от Евролигата

Старши треньорът на баскетболния Олимпиакос Йоргос Барцокас потвърди, че българският национал Александър Везенков ще пропусне утрешния мач с Панатинайкос от 30-ия кръг в Евролигата
04.03.2026 14:07

Александър Везенков и Томас Уолкъп са под въпрос за гръцкото дерби Олимпиакос - Панатинайкос в баскетболната Евролига

Двама баскетболисти на Олимпиакос Александър Везенков и Томас Уолкъп са под въпрос за домакинството срещу Панатинайкос в гръцкото дерби на 30-ия кръг в Евролигата, което е насрочено за 6 март

Към 16:40 на 15.03.2026

