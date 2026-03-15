Такамото Кацута удържа преднината си и постигна първа победа в Световния рали шампионат

Такамото Кацута и навигаторът Арън Джонстън постигнаха първата си победа в Световния шампионат по автомобилизъм WRC, след като удържаха първото място и в неделните отсечки на Сафари Рали Кения. Това бе 94-и старт в кариерата на пилота на Тойота, който е първият победител от Япония от Кенджиро Шинозука през 1992 в Кот д'Ивоар.

Кацута, който спечели първия си подиум в Кения, през 2021, положи основите за историческата победа в събота, когато лидерите Оливер Солберг, Себастиан Ожие и Елфин Еванс отпаднаха заради различни механични победи.

Кацута започна финалния ден в Кения с преднина от почти минута и половина срещу Адриан Формо и получи възможността да кара предпазливо в последните четири отсечки. Той завърши с 27.4 секунди пред френския пилот на Хюндай, а Сами Паяри качи втори автомобил на Тойота на подиума с трета позиция при почти четири минути пасив.

"Не знам какво да кажа. През годините с Арън преминахме през много тежки моменти, но той продължаваше да работи с мен. В отбора винаги са ме подкрепяли и съм тук благодарение на тях и на него", каза Кацута, цитиран от WRC.

Междувременно, Солберг, Ожие и Еванс получиха възможност да се завърнат за пауърстейджа и шведът бе по-бърз от френския си съотборник с 2.8 секунди за победата. Еванс пък запази първото място в генералното класиране с 66 точки и осем повече от Солберг. Кацута е с още три пасив на трето място.